DRAGOBETE, 24 februarie. Cele mai frumoase mesaje şi felicitări de dragoste de DRAGOBETE

Mesaje de Dragobete • Felicitări de Dragobete • SMS-uri haioase • Felicitări romantice, declaratii de dragoste pentru el sau ea de ziua îndrăgostiţilor la români. Sărbătoare cu dată fixă în tradiţia română, Dragobetele este sărbătorit în fiecare an în 24 februarie, fiind un bun prilej în care îţi poţi arăta iubirea faţă de persoana iubită.

MESAJE DE DRAGOBETE: Tu ești visul meu…unicul meu vis…aș vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng așa de tare încât TU și EU sa devenim un singur suflet.

Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti inseamna sa te completezi prin celalalt. Happy DRAGOBETE!

Mesaje de Dragobete. Felicitări de Dragobete. Dacă aș fi de gheața ai vedea cu ochii tăi cum ma topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja.

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur si simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Mesaje de Dragobete. Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.

Felicitări de Dragobete.Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc ființa ta toată.

Felicitări de Dragobete.Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

Mesaje de Dragobete. Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Ești oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Ți-ai închis vreodată ochii și ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul și mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Mesaje de Dragobete. Ador clipele în care îmi ești alături și urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simți cel mai iubit, așa cum reușești tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, așa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îti mulțumesc că exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Felicitări de Dragobete.Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iți greșesc, te iubesc.

Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

