Dragoș Pătraru, despre protest: ”Dacă eram acolo, sigur împărțeam pumni și picioare”

Dragoș Pătraru a vorbit despre violențele de la protestul diasporei. Acesta este convins că a fost vorba de un abuz şi că au existat instigatori şi provocatori în mulţime. Din păcate, foarte mulţi oameni nevinovaţi au avut de suferit în acea seară, consideră Pătraru.

Pătraru consideră că este o problemă incredibil de mare sintagma „un cetăţean este egal un jandarm”, şi ceea ce face Jandarmeria să fie un răspuns egal cu acţiunea pe care o face un cetăţean.

„Dacă ai ieşit de la metrou în Victoriei şi ţi-a intrat gazul ăla în ochi şi dup-aia a trecut unul pe lângă tine şi ţi-a dat una – normal că devii un animal. Instantaneu devii un animal! Că ţi-e frică pentru viaţa ta, pentru viaţa apropiaţilor. Dacă eu aş fi fost acolo, aproape sigur, ca animal, aş fi împărţit şi eu pumni şi picioare dacă trecea unul d-ăla şi îţi dădea un baston peste spate sau peste picioare. Tu nu poţi fi acuzat pentru felul în care ai reacţionat, pentru că în situaţii d-astea excepţionale tu nu eşti antrenat într-o sală şase ore pe zi, să te stăpâneşti, să te baţi. Unii oameni care au fost acolo n-au primit în viaţa lor o palmă şi n-au dat o palmă. Cum poţi să apreciezi tu cum reacţionează acea persoană? Eu, de bine de rău am tot felul de semne pe mine, am luat bătaie, am dat bătaie la viaţa mea, am crescut în cartier. Ştiu cum să mă port într-o astfel de situaţie”, a concluzionat Dragoş Pătraru la Libertatea.