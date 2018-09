Dragnea: Dăncilă, o femeie cinstită, loială. Are susţinerea mea totală, trebuie să facă remaniere

Liviu Dragnea susține că Viorica Dăncilă are susținerea sa totală, după ședința CEx în care a fost reconfirmat ca lider al PSD. Prima misiune esre să facă remanierea, iar miniștrii care nu pot comunica vor pleca acasă. Remanierea, a precizat Dragnea, va avea loc după referendumul pentru reformarea familiei, din 6-7 octombrie.

"I-am consultat pe colegi și aproape în unanimitate au spus ca remanierea să fie făcută dupa referendum. (...) Oricum doamna prim-ministru începuse o evaluare și după referendum vom avea CEX, care va hotărî cine va rămâne în Guvern și cine nu. Ce e foarte imperativ și o să o rog și pe Viorica Dăncila, ca una dintre calitățile obligatorii să fie buna comunicare. Nu este un moft, ci o obligație a fiecărui membru al Guvernului, să le comunice cetățenilor. (...) Miniștrii pe care trebuie să-i ascund, care n-au curajul sa iasă în faţa presei, să vorbeasacă și să le comunice oamenilor n-au ce cauta în guvern. Fiecare trebuie să spună, să comunice ce are de făcut, nu să inventeze, iar dacă are o zi proastă, să-şi asume", a afirmat Dragnea.



Referindu-se la faptul că înainte de ședința CEx Viorica Dăncilă nu s-a exprimat public în niciun fel, Liviu Dragnea a precizat că a apreciază acest lucru.



"Nu am de ce să ma îndoiesc de atitudinea Viorica Dăncilă, este o persoana loială şi cinstită, grija ei este păstarea majorităţii parlamentare și a a guvernării. Are în continuare susţinere totală din partea mea si a PSD, cel puțin la nivel declarativ, după referendum o să vorbim despre remaniere", a încheiat Dragnea.