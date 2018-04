Controverse pe Memorandumul privind relocarea ambasadei. Poate Dragnea să acceseze documente secrete?

Controverse legate de Memorandumul privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ieruslim. Deși Viorica Dăncilă spune că documentul este secret, anunțul referitor la mutare a fost făcut de liderul PSD, Liviu Dragnea. Însă, potrivit legii documentelor clasificate, el nu ar avea dreptul să dețină certificat de acces la astfel de informații, deoarece are antecedente penale.

Este neclar felul în care a ajuns Liviu Dragnea să vorbească despre acest Memorandum pentru că în cazul informaţiilor şi documentelor clasificate simpla existenţă a unui astfel de act este tot o informaţie clasificată, nu are acces oricine la ea. Însă legea spune că sunt elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informaţii secrete de stat dacă are antecedente penale sau a fost sancţionat contravenţional pentru fapte ce indică tendinţe infracţionale. Este vorba doar despre informaţiile secrete de stat. Iar Liviu Dragnea are antecedente penale, respectiv o condamnare de doi ani cu suspendare în doasarul "Referendumului".



Însă, pentru celelalte informaţii secrete, respectiv secretul de serviciu, nu există o astfel de restricţie. Şi părerile juriştilor sunt împărţite. Unii sun că dacă Memorandumul are caracter de secret de stat, Dragnea a făcut o infracţiune pentru că a divulgat astfel de informaţii, dar şi ceilalţi care i-au dat aceste informaţii, însă dacă este vorba de secret de serviciu, ar fiu putut avea acces prin natura serviciului, fiind preşedinte al Camerei Deputaţilor.



Dar tot juriştii spun că în cazul documentelor clasficate funcţionează un principiu need to know, poţi să afli informaţii clasificate dacă ai acces la ele, însă numai dacă ai nevoie să afli astfel de informaţii prin natura serviciului tău. Nu poţi avea acces la orice fel de informaţii clasificate, iar Memorandumul este al Guvernului, şi nu al Camerei Deputaţilor. Prin urmare, este neclar cum a ajuns Liviu Dragnea să dobândească astfel de informaţii pentru că subordonarea Vioricăi Dăncilă faţă de Liviu Dragnea este doar pe linie de partid, şi nu una instituţională.



"Mi se pare de-a dreptul ridicol să spui că secretizezi o chestiune pe care o poate observa oricine cu simplul lui simț. Adică vezi că ambasada s-a mutat din stânga în dreapta. (...) Să secretizezi o chestiune care oricum urma să fie publică eu spun că din start este greşit. Dar totuşi să mergem pe ideea că Guvernul a luat decizia prin doamna Dăncilă să secretizeze acea şedinţă şi Memorandumul. Atunci, cu certitudine, dacă ar fi fost trecută ședința respectivă sau Memorandumul în categoria secretelor de stat, cu certitudine Liviu Dragnea nu avea ce să caute să afle informația asta în contextul în care nu se poate acorda un certificat ORNISS unei persoane care este condamnată penal", a declarat, într-o intervenţie la Realitatea TV, avocatul Adrian Cuculis.