Dragnea anunță: Nu o să cerșesc în Cișmigiu dacă salariie demnitarilor vor fi reduse

Liviu Dragnea la Realitatea TV

Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că nu o să cerșească în Cișmigiu după ce salariile demnitarilor vor fi reduse, adăugând că el nu a fost obișnuit cu un salariu mare.

"Cum o să mă descurc eu cu salariul mai mic? Cum m-am descurcat până acum trei săptămâni de zile. Nu am cerșit în Cișmigiu, nu o să cerșesc nici de aici înainte. Încă nu am luat salariul de la Cameră. Mi se pare totuși mult, eu nu am fost obișnuit cu un asemenea salariu. Cum m-am descurcat și înainte așa o să mă descurc și după aia", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat cum se vor descurca cu banii după ce va fi respinsă ordonanța prin care s-au mărit salariile demnitarilor.

Dragnea a menționat că această ordonanță trebuie să fie respinsă.

"Eu nu am nicio problemă cu acest nivel de salariu, pot rămâne poate aceleași salarii, sau mai mici, dar vreau să fie legate salariile demnitarilor de salariul mediu pe economie, pentru că rațiunea pentru care am înțeles că s-a ajuns la acest nivel de salarizare a fost că acești oameni, demnitarii, ridică țara. Dacă țara crește, înseamnă că salariul mediu crește. Crește salariul mediu, crește și salariul lor. Dar dacă țara merge în jos, atunci ei nu mai pot rămâne cu salariul sus", a menționat președintele Camerei.

El a arătat că prin reducerea bugetelor pe acest an a anumitor instituții cum ar fi Camera Deputaților se vor face economii la bugetul de stat. "Putem să ne descurcăm cu asta.

De exemplu, mie mi se propusese din partea celor care au elaborat proiectul de buget să fie achiziționate câteva mașini foarte luxoase în valoare de vreo șase milioane de lei. Nu am înțeles de ce trebuia și nu am văzut care este oportunitatea și nu am fost de acord cu ele și cu alte cheltuieli la bunuri și servicii și cheltuieli cu investițiile. Așa se poate face în toate instituțiile, cu excepția instituțiilor din Justiție unde nu cred că trebuie să se pună problema așa", a încheiat Dragnea.