Dragnea, către Grindeanu: PSD va fi primul partid care va interveni dacă nu respectaţi programul!

Liviu Dragnea a ţinut un scurt discurs în plenul Parlamentului în care a anunţat că dacă programul de guvernare nu va fi respectat, PSD va fi primul partid care "va interveni". Mesajul era transmis direct lui Sorin Grindeanu.

Redăm, în continuare, cele mai importante declaraţii ale lui Liviu Dragnea:

"Romania va fi condusa din nou de un executiv legitim, nascut din alegeri Romania are sansa de a porni pe un drum nou, care sa conduca la crestere economica reala si sustenabila Depinde numai de noi ca acest mandat sa fie diferit de celelalte de pana acum. Depinde numai de noi sa incetam sa privim Romania ca pe un camp de batalie. Mai important decat obtinerea victoriei in alegeri e modul in care vei gestiona victoria Din acest motiv votam azi investirea unui nou guvern si nu suspendarea presedintelui Niciodata in ultimii 15 ani un partid nu a nascut asteptari atat de mari.Prin vocea mea, transmite hotararea de neclintit ca aplicarea programului de guvernare sa se faca in totalitate, 100%.Vreau ca 2017 sa marcheze inceputul unei perioade de responsabilitate fara precedent in politica. Miza actiunilor noastre nu e doar castigarea campaniei electorale, obtinerea guvernarii. Miza va fi intotdeauna Romania iar tot ce facem noi ca oameni politici se va reflecta in mod necesar in destinul acestei tari si in viata celor care ne-au ales Avem datoria de a ne respecta reciproc Avem o sansa mare de a face o schimbare reala in modul in care ne comportam Oamenii nu ne-au votat ca sa ne certam intre noi Nu este un guvern de vedete, de vorbitori la TV, cu legaturi in alte structuri. E un guvern format din oameni tineri, cu experinta, care intelege scopul unic al acestei guvernari: cresterea Romaniei Folosirea stampilei pe orice act administrativ: stiti ca s-a adoptat ordonanta pentru eliminarea stampilei.Dar in institutiile publice stampila e inca obligatorie Demarati procedurile necesare, dle Grindeanu, si veti fi primul guvern si noi primul parlament in care nu se va mai folosi stampila. PSD poarta o raspundere uriasa pentru guvernare Vom sustine acest guvern dar va asigur ca vom urmari cu cea mai mare exigenta actul de guvernare Va asigur ca actul de guvernare nu se va face la partid. Guvernul e puterea executiva. Ca partide politice castigatoarea, PSD si ALDE au raspunderea si legitimitatea de a se asigura ca guvernul transpune programul de guvernare in practica. Ministrii vor avea toata libertatea atat timp cat urmaresc ce e inscris in acest program.Acesta e mandatul pe care il incredintam azi iar PSD va vota acest guvern dar va asigur ca PSD va fi primul partid care va interveni daca va abateti de la programul de guvernare votat de oameni".