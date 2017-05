Dragnea vrea desecretizarea dosarelor SIPA: Trebuie să știm dacă au influențat deciziile instanțelor

Oamenii trebuie să știe dacă informațiile din dosarele SIPA ce țin de viața privată au influențat sau nu deciziile instanțelor, este de părere Liviu Dragnea. Președintele PSD susține, de asemenea, că ar trebui să știm ”cine a avut acces” la arhiva serviciului și ”de câte ori”.

Liviu Dragnea este de părere că ”informațiile relevante” din arhiva SIPA ar trebui făcute publice.

”Am văzut și declarația domnului ministru de Justiție. Nu cred că ce este acolo trebuie să rămână secret. E vorba de rapoarte care cred că pot fi desecretizate, și despre niște procese verbale de intrări-ieșiri, ar trebui să vedem cine a avut acces și de câte ori”, a declarat liderul PSD.

Dragnea este de părere că ideea Danei Gârbovan este una bună. ”Se poate proceda cu SIPA la fel cum s-a procedat cu CNSAS-ul”, susține acesta.

Trebuie să aflăm dacă unele informații din dosarele SIPA care n-ar trebui să fie făcute publice, ce țin de viața privată, ne-ar putea ajuta să înțelegem dacă în anii trecuți acele date au influențat deciziile anumitor instanțe, a mai afirmat Dragnea.

Președintele social-democraților a menționat că vede ”cu un ochi foarte bun” anunțul lui Toader privind publicarea numelor celor care au vizitat arhiva SIPA.

”Dar nu este suficient. Trebuie să gândească procedura prin care informațiile relevante din documente să fie făcute publice. Oamenii vor să stie dacă deciziile instanțelor au fost influențate - sau încă sunt - de alte lucruri decât probele din dosar”, a mai precizat Liviu Dragnea.

Liderul PSD susține că informația conform căreia ar fi participat la aniversarea fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea în anul 2013 este ”total falsă”.

”Nici nu știu când e ziua domnului Coldea. Da, am fost la un eveniment la care era și el în 2009 când am fost ministru... sau în 2013. A fost un eveniment la Cercul Militar, organizat de către DIPI. Am stat jumătate de oră și am fost în aceeași sală cu Coldea”, a precizat Liviu Dragnea.