Dragnea, ultimatum pentru Dăncilă:"Avem majoritate în Parlament, aștept restructurarea"

Liviu Dragnea i-a reamintit premierului Dăncilă că alianța PSD-ALDE are o majoritate confortabilă în Parlament, așa că, ar fi bine să ia o decizie privind restructurarea Guvernului.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat că PSD și ALDE au peste 30 de voturi în plus, față de cele necesare pentru a trece Guvernul și i-a dat asigurări Vioricăi Dăncilă că în cazul în care vine cu restructurarea Guvernului în Parlament, nu va fi absolut nicio problemă.

”Am auzit multe tâmpenii în ultimele zile. Tot spun unii, despre care credeam că se iau după specialiști, nu după specialiștii în datul cu părerea că nu mai avem majoritate și pică Guvern. La noi majoritatea este destul de clară. La orice vot în plen noi putem avea peste 30 de voturi în plus față de majoritatea necesară. În situația în care premierul vine în Parlament și spune că vrea să schimbe structura. În cazul în care Parlamentul spune că este de acord, atunci noul Guvern are o structură validă. Dacă Parlamentul va spune că nu este de acord cu restructurarea, atunci Guvernul rămâne în forma actuală, nu pică sub nicio formă Guvernul.

Am stabilit cu doamna prim-ministru să stabilească dumneaei: merge cu varianta remanierii sau vine în Parlament. Președintele a ieșit abia seara să ne spună că nu este de acord cu ținuta unora dintre cei propuși. Era târziu aseară să mai facem procedurile pentru votul de astăzi.

A rămas ca doamna prim-ministru să se gândească în perioada de Sărbători dacă vine în Parlament sau merge mai departe cu interimari. Dacă decide să vină cu restructurarea în Parlament, nu există niciun fel de problemă cu aprobarea acestei solicitări.”, a declarat Liviu Dragnea.

Iohannis a acceptat miniștrii intermiari

Președintele Klaus Iohannis a acceptat miercuri propunerile de miniștri interimari propuși de Viorica Dăncilă, și anume: Ana Birchall, la Justiție, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, și Radu Oprea, la Ministerul pentru Românii de pretudindeni, anunță Antena3, care citează surse politice.