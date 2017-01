Dragnea, afectat: Sunt ameninţări la adresa mea. Dacă e să mor, am ales să mor în picioare

Liviu Dragnea la Realitatea TV

Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit marti seara la Sinteza Zilei despre faptul ca exista "in permanenta" amenintari in privinta sa, ca exista presiuni mari si ca spera "ca ramanem in picioare", scrie hotnews.ro.

Întrebat ce şanse sunt "să fie pus jos", Dragnea a spus:

"La mine cred ca sunt sansele foarte mici. Sper ca si ceilalti sa reziste. La mine sansele mici pentru ca daca e sa mor, am ales sa mor in picioare, jos nu ma poate pune. Sper ca n-ajungem acolo. Eu nu am cale de intors, eu nu am nicio ezitare, am luat niste masuri foarte dure si fara niciun fel de balbaiala si modul in care am facut guvernul si modul in care cer sa se implementeze acest program de guvernare".