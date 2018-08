Dragnea spune că la SPP, documentele cu cheltuielile se ard după 30 de zile

Preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a declarat că din 2019 Parlamentul nu va mai vota bugetul pentru unele instituţii fără ca acestea să nu justifice banii, susţinând că a auzit că la SPP documentele cu cheltuielile operative se ard după 30 de zile.

„Mai este ceva şi aici nu este neapărat vina celor care conduc aceste structuri. Eu am vorbit cu colegii din Parlament şi pentru bugetul anului viitor nu prea mai suntem de acord să votăm bugetele unor instituţii fără să ştim ce fac cu banii. Noi ne-am gândit că dacă tot sunt bani publici, şi se vorbeşte despre transparenţă, cum să vă aprobe Parlamentul o sumă de bani şi dumneavoastră ce faceţi cu banii? Adică nu merge. Nici la privat nu merge. Am auzit de la una dintre instituţii că după 30 de zile documentele cu cheltuielile operative se ard. Aşa am auzit de la SPP. Eu sper să nu fie adevărat. Aşa am auzit, Sigur o să cerem oficial şi Curţii de Conturi pentru că trebuie să ştim. Aici nu e vorba de a face ceva împotriva acestor instituţii ci de a înceta cu anumite practice”, a afirmat Liviu Dragnea la Antena 3, potrivit Mediafax.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că, prin rectificarea bugetară din luna august, se asigură toate sumele necesare pentru acoperirea pensiilor şi salariilor pentru acest an.

La capitolul Ordonatori cu rectificarea negativă mai mare de 10 mil. lei se află: Serviciu Român de Informaţii; Ministerul Dezvoltării; Ministerul Apelor şi Pădurilor; Serviciul de Informaţii Externe; Serviciul de Protecţie şi Pază Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; Ministerul Cercetării şi Inovării; Ministerul Energiei; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Mediului Ministerul Turismului; Ministerul Tineretului şi Sportului; Administraţia Prezidenţială.