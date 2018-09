Dragnea şi Tăriceanu i-au pus gând rău lui Maior. Au trimis la MAE scrisoarea de rechemare

Comisia de politică externă a Senatului a stabilit, luni, trimiterea unei scrisori ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, pentru a analiza oportunitatea rechemării lui George Maior din funcţia de ambasador al României în SUA, a anunţat preşedintele forului, Cristian-Sorin Dumitrescu, anunţă Mediafax.

După întâlnirea cu George Maior, ambasadorul României în Statele Unite, care a fost prezent săptămâna trecută la invitaţia Comisiei pentru a prezenta anumite puncte de vedere în legătură cu activitatea domniei sale şi mai ales în legătură cu activitatea din ultima perioadă, am formulat o scrisoare. Această scrisoare am adresat-o ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu. Scrisoare este, sigur nu o s-o dăm publicităţii, ea trebuie citită de domnul ministru. Dacă dumnealui va dori să o facă publică, atunci poate să o facă publică. În această scrisoare am făcut o argumentaţie. Ea a fost realizată pe baza unui raport făcut de un raportor, domnul Călin Popescu Tăriceanu, şi a fost adoptată de comisie cu şase voturi pentru şi patru abţineri", a declarat senatorul PSD, Cristian-Sorin Dumitrescu, la finalul şedinţei Comisiei de politică externă a Senatului.

Acesta a citit şi ultima propoziţie a solicitării Comisiei adresată MAE, în care parlamentarii cer ministerului să analizeze şi să stabilească în ce măsură mai este oportună menţinerea lui George Maior în funcţie.

"Ceea ce pot să vă spun este fraza finală a acestei informări, la care am ataşat şi raportul domnului ambasador şi stenogramele discuţiilor care au avut loc cu acest prilej. «Comisia de politică externă a Senatului se aşteaptă ca la nivelul MAE să aibă loc o analiză menită a stabili măsura în care menţinerea mandatului de ambassador în SUA ale domnului George Maior se mai identifică şi mai este utilă intereselor României şi parteneriatului strategic româno-american. Aceasta este poziţia Comisiei în urma audierii.»", a conchis Dumitrescu.