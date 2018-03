Dragnea şi Tăriceanu, discuţie în contradictoriu cu Raluca Turcan, în şedinţă. Ce a cerut PNL

Şeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, lansează remarci dure, după ce liberalii au propus în şedinţa birourilor permanente solicitarea unui aviz Comisiei de la Veneţia, pentru legile justiţiei.

"Reprezentanţii PNL au solicitat un aviz de la Comisia de la Veneţia motivând că există o lipsă de competenţă în România si la nivelul Parlamentului, si la nivelul CCR si a dat inca o explicatie care pe mine m-a surprins foarte mult, ca trebuie sa avem acordul partenerilor nostri externi. Eu am spus clar ca Parlamentul Romaniei e suveran, conform Constitutiei. CCR a subliniat in repetate randuri ca ea analizeaza recomandarile Curtii de la Venetia cand delibereaza. Am hotarat ca solicitarea sa fie transmisa comisiilor juridice si asteptam un raspuns", a declarat şeful Senatului.