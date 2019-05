Dragnea reia presiunile la adresa lui Dăncilă: ”Va sta cu guvernul șchiop până va dori Iohannis”

Liviu Dragnea o asigură pe Viorica Dăncilă că președintele Klaus Iohannis va refuza toate propunerile pentru cele trei ministere. Șeful PSD crede că dacă Dăncilă nu vrea să stea cu un ”cabinet șchiop”, singura variantă este remanierea prin Parlament.

Liviu Dragnea a reluat varianta remanierii guvernului prin Parlament, opțiunea respinsă în mod clar de premierul Viorica Dăncilă.

"Îi doresc succes doamnei Dăncilă să aștepte. Nu cred că îl mai interesează pe Iohannis. Se va întâmpla când se va dori să se facă remanire prin Parlament. Până atunci, va sta cu guvernul șchiop până va dori Iohannis. Nu va accepta niciodata remaniere. Prin parlament e singura posibilitate", a declarat Liviu Dragnea, sâmbătă, la Antena 3.

Într-un interviu la finalul lunii aprilie, premierul Viorica Dăncilă a refuzat categoric ideea restructurării Guvernului, în ciuda insistenţelor lui Liviu Dragnea.

Întrebată dacă e posibil să se răzgândească în perioada sărbătorilor, Viorica Dăncilă a răspuns, pentru Adevarul: „Foarte puţin probabil“.

"Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului. Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o stiuţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Gvuvernul funcţionează aşa cum e acum. Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate – dacă are sau nu ţinută", a declarat Viorica Dăncilă, pentru adevarul.ro.

La rândul său, Dragnea, a recunoscut într-o emisiune televizată că Viorica Dăncilă a refuzat să susțină varianta restructurării Guvernului prin votul Parlamentului, care ar fi dus la schimbarea miniștrilor fără acordul președintelui Iohannis.

Atât oficiali din PSD, cât și din ALDE au făcut în mai multe rânduri declarații în care au pus presiune pe Dăncilă pentru a accepta restructurarea prin Parlament.