Liviu Dragnea rămâne cu sechestru pe avere în dosarul Tel Drum. ICCJ i-a respins contestaţia

Liviu Dragnea rămâne cu sechestru pe avere în dosarul Tel Drum. ICCJ i-a respins constestaţia, anunţă Realitatea Tv.

Liviu Dragnea a contestat la ÎCCJ, prin avocaţii săi, sechestrul pe avere dispus de DNA în dosarul Tel Drum, ultima astfel de cerere fiind înaintată anul trecut, însă a fost respinsă.

Avocatul liderului PSD spune că argumentele prezentate miercuri vizează un răspuns favorabil de la OLAF.

„Întreaga anchetă a DNA se fundamentează, potrivit actelor, pe cele două anchete OLAF. Or, zilele acestea am primit un răspuns oficial din partea OLAF, care spune că niciodată nu l-a investigat pe domnul Dragnea. Toată argumentaţia procurorilor e lipsită de realitate, din moment ce OLAF confirmă în scris că niciodată Dragnea nu a fost investigat şi nu au fost identificate fraude în legătură cu acvtivitatea dumnealui. Acesta este temeiul pentru care noi spunem că nicio măsură de indisponibilizare a bunurilor sale nu are fundament legal. Răspunsul OLAF confirmă că întreaga anchetă a DNA e una bazată pe speculaţii. Cele două rapoarte OLAF au prezentat două rapoarte legate de lucrările de reabilitare la două drumuri judeţene din Teleorman. În acea investigaţie, subiect erau alte persoane, nu Dragnea”, a declarat Maria Vasii, avocatul lui Liviu Dragnea.