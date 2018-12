Dragnea: ”Nu Iohannis conduce statul paralel, el e o păpușă. Cel mai important e Pahonțu”

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi că sistemul paralel nu este condus de preşedintele Klaus Iohannis, deoarece acesta este o "păpuşă", dar cea mai importantă persoană este Lucian Pahonţu, şeful SPP.

"Sunt şanse foarte mari să destructurăm acest sistem paralel. Nu Iohannis conduce statul paralel. El e o păpuşă. Un beneficiar. Se pare că Pahonţu este", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Liderul PSD spune că scopul sistemului ocult este acela de a păstra controlul asupra instituţiilor statului.

"Mult timp am făcut greşeală să spun că e o vorba de o inteligenţă malefică superioară. Nici vorbă e un grup de oameni care fac parte din această structură parastatală. Au două obiective – să facă bani nelegal şi să păstreze controlul pe toate instituţiile statului. Sigur stau în genunchi, fac sluj la orice entitate străină care poate avea o influenţă. Pahonţu le gândeşte. Sunt câţiva lideri politici care trebui blocaţi, condamnaţi. De asemenea, să susţină divizia de presă care să arunce mereu cu fumigene, să facă scandal, ca să spună că nu e acela adevărul, vă arătăm noi care e, ca lumea să nu mai înţelegea nimic. Sper că până la finalul sesiunii, până la sfârşitul de vară lucrurile acestea să fie finalizate şi de abia atunci să spunem că începem să vedem adevărul. Sperăm să înceapă să vadă, să înţeleagă că nu mai are cine să îi preseze, să îi şantajeze, nu le mai arată nimeni o poză, un dosar (...) Cred că şi acum sunt judecători cărora le e frică în continuare de SRI, de DNA. Am înţeles că sunt cinci, şase care încearcă să blocheze acea secţie specială de anchetare a magistraţilor", a afirmat liderul PSD.

"Eu l-aş descrie că 2018 va fi anul începuturilor, referidu-ne la acest domeniu. Noi avem două obiective mari bunăstare şi dreptate până la capăt, limitarea abuzurilor.(...) Unde e Kovesi acum? E la PG. Are întâlniri spătămânal cu oameni unde stabilesc lucruri. Lazăr e tot acolo. Structura e aceeaşi. S-au descoperit foarte multe lucruri. E un proces care se apropie de apogeu, însemnând lipsa oricărei limite în a face orice. Vreau să spun că abuzurile la DNA acum sunt mai mari ca înainte. Ei merg pe ideea la câte am făcut, nu mai contează ce facem. Poate ducând mai departe această acţiune, poate scăpăm. Sperăm ca 2019 să fie anul adevărului", a mai spus Dragnea.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Klaus Iohannis că este mastru al blocajelor şi este folosit de către sistemul paralel ca un instrument, afirmând că singurul scop al şefului statului este acela de a obţine un nou mandat.