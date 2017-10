Dragnea, NERVOS, întrebat de petrecerea PSD data în ziua comemorării #Colectiv: "Nu comentez!"

Desi ziua lui a fost sambata, social-democratii s-au adunat sa il serbeze pe Liviu Dragnea luni seara, intr-un club din Bucuresti, parca uitand ca pe 30 octombrie se implinesc doi ani de la tragedia din Colectiv, alt club din Capitala.

Colegii de grup din Camera Deputatilor s-au dus la un club din Floreasca, unde au fost intrebati de presa daca nu li se pare deplasat sa petreaca in aceasta zi de comemorare.



"Suntem cu totii, membrii grupului PSD din Camera, invitati alaturi de domnul presedinte la o intalnire prilejuita de ziua domniei sale, fapt care ne da posiblitatea sa-i spunem direct La Multi Ani!, daca prin alte mijloace am facut-o fiecare (...) Nu vom merge acolo sa dantuim in vreo hora. Putem sa ne intalnim si cu sobrietatea necesara momentului respectiv", a explicat presedintele Comisiei de Munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon, citat de Mediafax.



La randul sau, fostul ministru al Justitiei Florin Iordache a spus, la un post TV, ca "asta e viata", iar comemorarea si petrecerea "sunt doua lucruri diferite".



In schimb, colegul de coalitie al lui Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, nu a fost invitat: "Eu nu stiu de nicio petrecere a domnului Dragnea. Eu am venit cu o singura agenda. Sedinta coalitiei", transmite liderul ALDE, citat de ziare.com.



De fapt, in timp ce pesedistii se strangeau in Floreasca, atat Liviu Dragnea, cat si Calin Popescu Tariceanu se aflau la Vila Lac 1, unde a avut loc o sedinta a coalitiei despre bugetul pe 2018.



La iesire, Liviu Dragnea a sustinut ca reuniunea din club "n-a fost data in cinstea zilei mele de nastere, ziua mea a fost sambata. M-am nascut si eu o data, pe 28 octombrie".



Altul ar fi fost scopul intalnirii din club, potrivit lui Dragnea: "In fiecare luni, colegii deputati si senatori se vad pentru socializare undeva la Floreasca. Au fost si astazi. Ai acum dupa 2 ani de zile mai sunt unii care se folosesc de moartea acelor copii".



Intrebat ce spune, totusi, despre coincidenta ca reuniunea PSD din club este fix la 2 ani de la tragedia din Colectiv, Liviu Dragnea s-a enervat: "Nu vreau sa comentez asta. Imi dati voie sa merg acasa? Daca am dreptul asta... sau certati-ma si pentru asta".



Intrebat daca restaurantul respectiv are autorizatie de securitate la incendiu, liderul PSD a raspuns sec si a plecat: "Nu, nu stiu, nu lucrez la ISU".