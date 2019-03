Dragnea: ”M-am întors, deși unii au vrut să-mi bage cuțitul în spate''

Dragnea, din nou la spital. Codrin Ștefănescu: Cred că va ajunge la operație

,,M-am întors, deși unii au vrut să-mi bage cuțitul în spate, mă refer la doctori'', așa și-a început conferința de presă Liviu Dragnea înainte de a da citire listei cu cadidații PSD pentru europarlamenate.

Întrebat de ce nu a comunicat în ceea ce privește starea lui de sănătate, Liviu Dragnea a spus: ”Nu am vrut să fac din asta un caz național, o consider o chestiune personală. Nu am vrut să tulbur activitatea spitalului”.

”În legătură cu spitalul privat este vorba de un spital privat cu capital românesc. Este un medic foarte bun și oriunde va merge îmi voi urma medicul”, a completat acesta.

Dragnea a explicat și de ce nu a ales Spitalul Militar, unde au dreptul să se trateze demnitarii de rang înalt.

,,Respect medicii de la Spitalul Militar, dar când eram în Teleorman, aveam doi medici la care mergeam în permanență. Aici la fel'', a spus Dragnea.