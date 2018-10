Dragnea, încă un pas spre pierderea majorităţii la Cameră. Legea Spălării banilor, amânată

Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat, miercuri, la Parlament, după ce Legea spălarii banilor a fost amânată la vot în plenul Camerei Deputaţilor, că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pierde majoritatea, „cel puţin” în rândul deputaţilor, anunţă Mediafax.

De asemenea, deputatul USR a subliniat că PSD foloseşte pretextul adoptării legii în concordanţă cu directivele europene pentru „a-şi construi o armă pe care să o îndrepte împotriva ONG-urilor care îi sunt critice şi care îl deranjează.”

„Ca atare, nu am putut fi sub nicio formă de acord cu aceste prevederi. (..) Am observat că şi UDMR a fost, cel puţin pe această chestiune, pentru că şi ei au asociaţii, uniuni ale minorităţilor naţionale, şi se simt orarecum vizaţi, şi aici am fost pe aceeaşi lungime de undă şi au votat şi ei împotrivă. Probabil şi asta a fost una dintre cauzele care a dus la blocajul pe această lege”, a subliniat Stelian Ioan.

Liviu Dragnea a declarat că Legea privind combaterea spălării banilor nu a fost adoptată, deoarece gupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, însă acestea sunt prevăzute expres în directiva UE şi dacă nu sunt transpuse riscăm să continue procedura de infringement.

"Din ce mi-a spus liderul grupului deputaţilor PSD, Daniel Suciu, grupul parlamentar USR nu este de acord cu unele prevederi, dar ele sunt prevăzute în directivă în mod explicit. S-a stabilit să mai fie discuţii, pentru că există riscul real dacă nu introducem prevederile directivei să continue procedura de infringement", a afirmat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, miercuri la Parlament