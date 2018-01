Dragnea, în august, lângă Viorica Dăncilă: „Nu m-a înșelat nicio femeie din PSD, până acum”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat în august, anul trecut, la Şcoala Politică a Femeilor social-democrate, că nicio femeie din partid nu l-a înşelat, iar cele în care a investit încredere, au răsplătit înzecit şi nu l-au păcălit. El a ţinut să precizeze că, în momentele de cumpănă, doamnele din partid au fost "mult mai stabile şi mai echilibrate" decât mulţi „purtători de pantaloni”, relatează News.ro.

„Femeile din PSD reprezintă, după părerea mea, structura care ne dă speranţă să mergem mai departe şi curaj. Cu mine personal aşa se întâmplă. Nu am spus niciodată vorbe goale, de câte ori am venit la dumneavoastră, poate aţi înţeles sau nu, am plecat mult mai încărcat. Mă întrebam înainte de a veni aici ce aţi mai putea face ca să fiţi şi mai frumoase decât sunteţi şi aţi făcut acest lucru, cu acest port popular. Orice femeie care se îmbracă într-un port popular românesc devine şi mai frumoasă decât este, iar dacă îşi mai pune şi o coroniţă, atunci îţi trebuie foarte multă stăpânire de sine”, le-a spus Liviu Dragnea femeilor social-democrate.

El a subliniat faptul că îi plac femeile, în special cele care investesc în cariera lor politică.

”Niciodată PSD nu a primit mai multe voturi din partea femeilor cum a primit în 2016 şi eu vreau să recunosc, o spun cu inima deschisă şi îmi asum: mieîmi plac femeile. O spun în postura şi de bărbat, şi de coleg, şi de partener, şi de coleg de partid. Dar cel mai mult îmi plac femeile din postura de investitor în cariera lor politică. Şi vă mai fac o mărturisire: niciodată până acum nu m-a înşelat nicio femeie din PSD, nu mi-a înşelat aşteptările vreau să spun. Femeile în care am investit încredere de-a lungul anilor au răsplătit înzecit această încredere şi niciodată nu ne-au păcălit, absolut niciodată, nici pe noi, nici partidul, nici cetăţenii care şi-au pus speranţa în noi”, a completat preşedintele PSD. Dragnea a susţinut că femeile din partid au muncit cot la cot cu bărbaţii şi au fost mai stabile şi mai echilibrate decât „mulţi purtători de pantaloni”.