Dragnea îi răspunde lui Ponta: Nu am avut nicio întâlnire cu Kovesi până la trimiterea în judecată

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a infirmat, joi, că ar fi avut vreo întâlnire privată cu procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi.

El a declarat, într-o emisiune la România TV, că prima întâlnire directă cu Kovesi a avut loc în momentul în care DNA l-a trimis în judecată în dosarul "Referendumul", anunță Agerpres.

În schimb, liderul PSD recunoaște că a participat la mai multe acțiuni publice la care a fost prezentă și șefa DNA. "Eu nu am negat că am fost la întâlniri unde au fost și acești oameni. Au fost întâlniri la care eram 70-80, câteodată 100, câteodată 50, întâlniri oficiale, la care erau invitați oameni cu funcții în statul român, de la toate partidele, membri ai Guvernului. Care e problema? Eu cu această doamnă nu am avut nicio întâlnire până la trimiterea mea în judecată", a afirmat Dragnea.

Deputatul Victor Ponta a declarat joi, într-o conferință de presă la Târgu-Jiu, că Liviu Dragnea a participat la mai multe întâlniri formale și informale cu procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu fostul director adjunct al SRI Florian Coldea, spunând despre președintele PSD că a fost "cel mai apropiat om de sistem".