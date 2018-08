Dragnea și Vâlcov, "siamezi în rele". Fost șef ANAF face dezvăluiri despre "chiolhanurile" celor doi

Dragnea si Valcov, "lipiți în șmecherii locale"

Fostul șef al Fiscului, Gelu Diaconu, remarcă într-o postare pe Facebook "asaltul propagandei" din ultimele zile prin care este promovat "baronul spagangiu de Slatina", Darius Vâlcov. Despre acesta, Diaconu spune că este "siamez în rele" cu șeful PSD, Liviu Dragnea.

"Dacă tace Dragnea, vorbește siamezul Vâlcov!", observă Gelu Diaconu după ultima apariție publică a consilierului economic al premierului Dăncilă, care a făcut marți acuzații uluitoare într-un interviu acordat DC News.

"Instruiti in rele, pe masura ce s-au intronat in functii publice, hotomanii astia nu mai au nici o masura. Chiar cred ca ne prostesc pe toti, facand-o pe-a marii patrioti!", spune fostul șef al Fiscului despre tandemul Dragnea-Vâlcov, politicieni "lipiți în smecherii locale, dijmuind orice leuț din banul public în interesul lor de-a lungul multor ani".

Gelu Diaconu spune că a avut prilejul de a fi martor la negocierile cu FMI/CE pe timpul guvernării Ponta și nu înțelege ieșirea de azi a fostului ministru al bugetului: "pentru mine Valcov cel de astazi este ori un caz clinic ori un escroc disperat".

Fostul oficial al Fiscului le amintește lui Dragnea și Vâlcov de "chiolhanurile vanatoresti pe "propriile domenii" acompaniate de dizeuze disponibile si lautari dizgratiosi, unde puneati tara la cale?"

"Daca tace Dragnea, vorbeste siamezul Valcov!

Asistam de cateva zile la un asalt al propagandei in a-l promova pe siamez: un baron spagangiu de Slatina, la concurenta cu fratele lui, Livache, ne tot explica cum e cu taxele, FMI-ul, KGB-ul si off-shorul. Ambii lipiti in smecherii locale, dijmuind orice leut din banul public in interesul lor de-a lungul multor ani.

Instruiti in rele, pe masura ce s-au intronat in functii publice, hotomanii astia nu mai au nici o masura. Chiar cred ca ne prostesc pe toti, facand-o pe-a marii patrioti!

Hei, teldrumistilor! Nesimtirea nu mai are nici o limita? Ati uitat atat de usor chiolhanurile vanatoresti pe "propriile domenii" acompaniate de dizeuze disponibile si lautari dizgratiosi, unde puneati tara la cale?

Voi putregaiuri morale incercati sa pozati in salvatorii patriei? Voi cei care ati inversat valorile natiunii promovand tot soiul de panarame in functii publice?

Nu credeti ca ar fi mai decent sa va aparati de belelele trecutului in justitie?

Intrebari retorice...

Bai, parlamentari slugofili PSD-ALDE-UDMR, scapati-i naibii de puscarie pe astia doi! Dati o lege speciala pentru ei, siamezi in rele, pentru ca dupa aceea Romania sa-si urmeze cursul firesc in marea familie euro-atlantica...

Pentru ca am avut prilejul de a fi martor la negocierile cu FMI/CE pe timpul guvernarii Ponta, va pot spune ca pentru mine Valcov cel de astazi este ori un caz clinic ori un escroc disperat.

Pacat, chiar imi facuse la inceputuri impresia unui bun specialist...

P.S. Ma pufneste rasul imaginandu-mi celula de KGB-isti de la Phoenicia, cu d-nii Blaga si Murad in capul mesei, incercand sa-l racoleze pe patriotul Valcov", a scris Gelu Diaconu pe pagina sa de Facebook.