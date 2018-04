Dragnea: Guvernul a decis mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, joi seara, că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurs, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă”, a declarat Liviu Dragnea, la un post TV.



Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a negat că un astfel de memorandum ar fi fost adoptat în şedinţa de miercuri a Executivului, notează MEDIAFAX.



”Eu nu am văzut un memorandum de acest gen şi nu am de făcut niciun comentariu pe acest subiect”, a răspuns Barbu unei întrebări punctuale pe acest subiect.