Dragnea: Eu sunt o personă cinstită. Am fost condamnat politic!

Liviu Dragnea, președinte PSD, spune despre el că este „o persoană forte cinstită” și a acuzat procurorul de caz pentru decizia judecătorilor din dosarul „Referendumul”.

„Eu mă consider o persoană foarte cinstitiă, o persoană care a fost condamnată pe marginea unui dosar politic, inițiat de un procuror care și-a uzurpat calitățile oficiale și care la ora asta, eu, cel condamnat, nu are hotărârea care să-i spună de ce a fost condamnat”, a spus președintele PSD.

„Codul de procedură penală spune că acea hotărâre nu există, drept pentu care am și făcut această contestație la executare”, a mai spus el.

„Eu n-am furat nimic, doamnă. În 2012 se spunea că au am furat 2 milioane de voturi. Am fost trimis în judecată pentru ceva și am fost condamnat pentru altceva, cel puțin în primă instanță, în a doua instanță n-am, reușit să aflu de ce”, a adăugat Dragnea.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 22 aprilie 2016 la doi ani de inchisoare cu suspendare și la un termen de încercare de patru ani în dosarul privind referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, din iulie 2012. El a fost acuzat de DNA de folosirea influenței sau a autorității de către o persoana care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.