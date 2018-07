Dragnea: Eu cred că am înţeles de ce ĂŞTIA nu ne mai vor

După ce salariaţii vor avea salarii mai mari, pensionarii vor avea un venit decent, iar firmele din România vor câştiga mai bine, oamenii vor fi mai fericiţi, iar un astfel de popor va fi mai greu de manipulat, susţine preşedintele PSD Liviu Dragnea, care spune că a înţeles de ce "ăştia” nu mai vor coaliţia PSD-ALDE la guvernare. Dragnea a explicat că acesta este singurul motiv pentru care "ăştia” critică partidul şi singurul motiv pentru care există atacuri la adresa lui.

"Cred că am înţeles de ce vor ăştia să nu mai fim noi. Pentru că începând cu 2021, când pensionarii or să aibă o pensie, zic eu, decentă şi meritată, pensie sănătoasă, când salariaţii or să aibă salarii mari, când firmele or să o ducă bine, când fermierii or să primească în fiecare an subvenţiile, atunci românii vor fi mai fericiţi. Asta înseamnă că va fi un popor mai greu de manipulat şi un popor în care mai greu se însămânţează această sămânţă a urii. Este principalul motiv pentru care ăştia nu ne mai vor. Principalul motiv şi pentru ce mi se întâmplă mie şi nu numai mie. M-am tot gândit de ce şi asta este singura explicaţie”, a declarat Liviu Dragnea, duminică seară, la un post tv.



Fără să precizeze despre cine ar fi vorba, Liviu Dragnea a spus că "ei” nu vor ca românii să trăiască bine şi "însămânţează o sămânţă a urii", scrie news.ro.