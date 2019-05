Dragnea, despre protestatarii anti-PSD: Un grup de bătăuși, cu bolovani, pietre și bâte!

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, în discursul său de la Galați, că cei care protestează împotriva sau și a PSD-ului reprezintă un grup de bătăuși.

”Oriunde mergem în țare este un grup de bătăuși. Este un grup de bătăuși care se ține după noi. Aseară, la Galați, au fost găsiți bolovani, pietre și bâte. Iohannis vrea să ne conducă cu bâta”, a declarat acesta.

Șeful PSD Liviu Dragnea a afirmat, la Galați, că ”astăzi, ținem summitul PSD la Galați”. ”Suntem europeni și la Galați și la Tulcea, și în Muntenia, și în Oltenia, și în Banat, noi suntem europeni în toată țara”, a afirmat liderul PSD .

Acesta a mai spus că Iohannis a furat Ziua Europei. ”A ținut să prezinte liderilor europeni România așa cum a vrut el, a folosit acest summit pentru campania sa electorală”, a spus acesta.

”Iohannis a folosit acest summit, făcut cu bani mulți, pentru campania lui electorală, pentru interesele lui politice, și-a chemat stăpânii. Am văzut cu toții la televizor cum se plimba singur și nu îl băga în seamă. Sunt sigur că Iohannis a mai cerșit încă o sancțiune pentru România. A profitat de faptul că a fost singur și a lucrat împotriva României, a atacat Guvernul, justiția, tot ce e mai bun în această țară. Premierul Olandei ne-a jignit. Sunt supărați pentru că nu am vrut să le vindem Portul Constanța. Președintele Franței spunea că e îngrijorat de ce se întâmplă în România, și noi avem îngrijorările noastre, și noi suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Franța, unde oamenii care protestează sunt bătuți pe stradă. Ne mint că avem probleme cu statul de drept. Nicio legătură nu are intrarea noastră în Schengen cu statul de drept”, a declarat Dragnea.