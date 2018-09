Dragnea, despre poza cu el alături de ”statul paralel”: cine stătea în capul mesei

Liviu Dragnea, la masă cu ”statul paralel”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminică seara la Antena 3 despre poza în care apare alături de Kovesi şi a explicat că la evenimentul respectiv au mai fost prezenţi şi alte personaje precum Victor Ponta sau Florian Coldea.

Liviu Dragnea a declarat că fotografia era probabil de la ziua SRI şi că fiecare „vorbea ce-l interesa”. „Acea fotografie cred că era de la ziua SRI. Pe acea canapea au stat mulţi. A mai fost acolo şi Sebastian Ghiţă. Ori Sebi Ghiţă, ori Ponta stăteau în capul mesei. Mai dispăreau unii prin camere, mai intrau Ponta, Kovesi şi Coldea într-o cameră. (...) Erau diverse discuţii. Se vorbea de fotbal, de politică, de politică internă. Fiecare vorbea ce-l interesa”, a spus Dragnea.

"Eu nu am vorbit cu Kovesi niciodată despre politică. Îmi aduc aminte că povestea acolo la masă cu nu știu ce avea la mână și eu nu suport să aud de astfel de probleme, fizic nu suport. Dacă am eu o problemă, nu mi-e teamă...M-am ridicat și am plecat. Nici nu cred că este un interlocutor foarte plăcut", a mai președintele PSD.

În mandatul meu ca preşedinte PSD, Kovesi a plecat. Pe cine o să convingă aceste poze arătate de un turnător, primite de la naşul lui?”, a declarat Dragnea la Antena 3.

Victor Ponta a publicat joi o fotografie cu Liviu Dragnea alături de persoane pe care le numea din „statul paralel“. De această dată liderul PSD apare alături de Laura Codruţa Kovesi.