Dragnea, despre participarea la evenimente SRI: Nu am negat niciodată. Dar nu am tăiat niciun porc!

Liviu Dragnea a declarat, după şedinţa PSD, că nu a negat niciodată că ar participat la anumite evenimente ale SRI, cum ar fi Ziua Naţională sau Ziua SRI, dar a menţionat că nu a tăiat niciodată un porc la SRI.

"Nu am fost incognito la evenimentele SRI. Dar nu am fost niciodată la ziua unui fost şef SRI şi nu am tăiat niciun porc la SRI", a spus Dragnea.

Pe de altă parte, Dragnea a declarat că susţine desecretizarea protocoalelor SRI:

"Eu susţin fără rezerve şi apelul public, pentru că mai mult de atât doamna premier nu poate face. Susţin apelul public, l-am făcut şi eu anul trecut. Am înţeles că Ministrul Justiţiei va solicita desecretizarea acestor protocoale, în condiţiile în care au fost audieri la comisia SRI. Am aflat de la domnul Manda că şi comisia SRI va cere.(..) S-a vorbit că protocoalele au fost în urma unor decizii CSAT,ori am văuzut cu toţii că nu au aprobat astfel de protocoale şi nici nu s-a cerut. Interpretarea unor decizii CSAT nu ţine loc de lege. (...) Eu nu văd motive pentru care aceste protocoale să nu fie făcute publice.", a declarat Liviu Dragnea la Parlament.

Întrebat dacă el consideră că aceste protocoale dintre DNA şi SRI ar mai produce efecte şi în prezent, liderul PSD a spus:

"Din moment ce ele nu sunt desecretizate,nici nu a apărut informaţia care să ne spună că ele nu mai funcţionează."