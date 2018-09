Dragnea, despre Firea: Nu e permis ca un membru de partid să atace Guvernul

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că a aflat în ultima săptămână de la televizor despre situaţia tensionată pe care o reclamă Gabriela Firea şi a spus că nu este permis ca un membru de partid să "se se aşeze la coada celor care atacă Guvernul".

Dragnea a precizat că va urma o discuţie serioasă în partid, menţionând însă că, din partea sa, Gabriela Firea nu ar risca excluderea.

"Eu am aflat-o (situaţia tensionată susţinută de Gabriela Firea - n.r) la televizor în săptămâna asta, ca şi dumneavoastră", a spus Liviu Dragnea la Antena 3.

El a respins acuzaţiile Gabrielei Firea potrivit cărora ar fi spionat-o.

"Sigur, nu vreau să fiu decât serios, dar eu nu pot spionez pe nimeni, pentru că nu am cum să spionez, nu am serviciu de spionaj, nu am serviciu de informaţii, nu am nici eu, nici partidul, nici altcineva", a mai spus Dragnea.

El a catalogat acuzaţiile că ar spiona cu ajutorul unor oameni din Ministerul Afacerilor Interne drept nişte "prostii".

"Nici vorbă, astea sunt prostii. Credeţi că MAI sau structurile MAI unde lucrează oameni serioşi să spioneze pe cineva, persoană publică, să încalce legea? Eu încerc să nu răspund la atacuri personale, aşa cum nu am făcut-o săptămâna aceasta, dar în acelaşi timp nu pot să nu iau apărarea colegilor de partid, a miniştrilor, a Guvernului în ansamblu. Nu pot să fiu de acord cu acuzaţiile la adresa Guvernului nostru", a mai spus Dragnea.