Dragnea, joi seară, despre eventuala desemnare: Grindeanu a fost să îşi mai cumpere două cămăşi

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că Sorin Grindeanu a mers joi seară să îşi mai cumpere două cămăşi, întrucât aşteaptă po decizie din partea preşedintelui Klaus Iohannis, privind desemnarea pentru funcţia de premier, iar apoi, eventuala ceremonie de depunere a jurământului.

"Guvernul ca si proiect este realizat. Doamna Shhaideh era pregatita - este o femeie constiincioasa - sa mearga la tabla la presedinte in aceasta saptamana cu tot, asa cum i s-a cerut, cu programul, cu discutia despre deficite, echilibrul macroeconomic, toate masurile noastre, stabilitate, inclusiv arhitectura guvernamentala si echipa guvernamentala. Normal ca era pregatita. (...) Exista si proiectul de buget facut. Aceasta coalitie, cu cei care vor sa intre in guvern stau si se plimba prin Bucuresti. A fost Sorin Grindeanu, ne-am despartit in seara asta, s-a dus sa-si mai cumpere doua camasi. Sta si maine aici, ca doar-doar s-o intampla ceva. (...) Suntem in situatia asta. Ce credeti ca pot sa spuna alte tari, cum pot intelege alte tari ce se intampla la noi? Exista foarte multa ingrijorare. Oamenii de afaceri romani si straini cum se gandesc? Cursul asta care a inceput sa o la vale... Totul devine din ce in ce mai periculos. Exista o limita in toate astea", a spus Dragnea, la un post de televiziune.