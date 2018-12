Dragnea deschide focul: "Se înghesuie la un partid făcut de securiști"

„Partidul nostru a fost supus celui mai amplu si bine pregatit program „anti”. S-a incercat dezbinarea noastra, sfasierea noastra, atat din interior cat si din exterior, atat in interiorul guvernarii, cat si din exteriorul guvernarii, atat din interiorul tarii, cat si din exteriorul tarii. Am fost tradati de unii pe care i-am crezut colegi, camarazi cu noi, unii se inghesuie la un partid securist, facut de securisti pentru securisti. Vorbim de un asalt furibund la adresa premierului, a PSD, a mea, a lui Călin, adică a celor care odată dizlocați ar putea să conducă la căderea Guvernului”, a declarat Dragnea.

Afirmațiile lui Dragnea vin în contextul în care mai mulți parlamentari PSD s-au înscris, recent, în partidul Pro România condus de fostul premier Victor Ponta.

Liderul PSD Liviu Dragnea le-a transmis duminica, de la Parlament, liderilor SRI și SIE, un îndemn legat de un „un moment zero” in care toți ofițerii să fie patrioți și să privească spre viitor și „să fim cu toții în echipă”. El i-a intrebat pe Eduard Hellvig si Gabriel Vlase unde este patriotismul ofiterilor cand „miliardari straini finanteaza in Romania miscari anarhiste''.

„Vreau să adresez niște întrebări unor buni întrebări ai noștri. Lupta se duce nu doar pe culoarul instituțiilor, justiției, ci și pe stradă. Cu protestari de meserie, plătiți, care antrenează și cetățeni de bună credință care cred în ceea ce protestează. Ii pun cateva intrebari dlui Hellvig, dlui Vlase, mari patrioti, dlui Lazar care nu stiu cat de patriot este. Oameni buni, unde este patriotismul ofiterilor si procurorilor romani care vad miliardari straini care se cred Dumnezei planetari si finanteaza in Romania miscari anarhiste, menite sa dea peste cap ordinea constitutionala, sa rastoarne guverne si sa transforme Romania intr-un maidan generalizat? Aceste institutii actioneaza romaneste? 99% din ofiterii SRI si SIE sunt patrioti, problema e la 1% care vor sa-i duca in alte directii. Poate se gandesc cu totii sa decidem un moment zero in aceasta tara, sa privim spre viitor, sa punem umarul pentru Romania, sa fim cu totii in echipa”, a declarat Dragnea, la ședința Consiliului Național PSD.