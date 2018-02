Dragnea contrazice DNA, în banii de xerox: Cred că se dorește intenționat să nu am acces la dosar

Liviu Dragnea la CEx PSD

Liviu Dragnea a făcut precizări cu privire la costurile xeroxării dosarului său. Astfel, acesta contrazice DNA și spune că suma anunțată de Direcție, 10 000 de lei, este una curioasă, întrucât el a dat 6 000 de lei doar pentru 18 volume.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, susţine că "în mod intenţionat" se doreşte să nu aibă acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea să îşi facă apărarea aşa cum trebuie. Întrebat dacă i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat să-i dea dosarul în format electronic, Dragnea a precizat:

"Nu, pur şi simplu aşa e decizia"."Şi am înţeles, sper să nu greşesc, că a ieşit DNA-ul cu un anunţ - costă 10.000 (n.r. - lei). Este foarte curioasă aritmetica, eu pentru 18 volume am plătit 6.000 şi ceva de lei. Pentru restul, până la aproape 300, oricine poate să facă o socoteală simplă - ne duce la vreo 100.000 de lei. Nu ştiu în ce alte cazuri s-a refuzat să se dea dosarul în format electronic. Acum încerc să înţeleg sau încep să înţeleg că de fapt DNA-ul este o instituţie care vrea să facă venituri. Eu ştiu că are un buget suficient şi a avut un buget în fiecare an. După părerea mea, am scris-o şi în plângerea depusă la DNA, în mod intenţionat se doreşte să nu am acces la dosar şi să nu pot să-mi fac apărarea cum trebuie, ceea ce n-ar fi o mare noutate", a susţinut el, luni, la Palatul Parlamentului.

Anterior, preşedintele PSD a anunţat că a depus o plângere la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pe motiv că procurorii au refuzat să îi pună la dispoziţie o copie a dosarului în care este anchetat în format electronic.

El a declarat, duminică seară, la România TV, că procurorii îi pun la dispoziţie documentele doar pe suport de hârtie, iar cheltuielile pentru multiplicarea lor sunt mult mai mari în raport cu veniturile sale.