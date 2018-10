Dragnea contestă la Înalta Curte sechestrul pe avere pus în dosarul "Tel Drum"

Liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta sechestrul pe avere pus de procurorii DNA in dosarul "Tel Drum". Este vorba de cazul in care este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de fraude europene si abuz in serviciu, fapte care ar fi fost comise in perioada in care era presedintele Consiliului Judetean Teleorman (2000-2012).

Potrivit ziare.com, contestatia a fost depusa saptamana aceasta de Liviu Dragnea, pe 2 octombrie, iar primul termen a fost stabilit pe 10 octombrie. Obiectul dosarului, potrivit site-ului Inaltei Curti: "contestarea masurii asiguratorii".



Este pentru a doua oara cand Liviu Dragnea contesta masurile asiguratorii din acest caz. O cerere similara a fost respinsa de Inalta Curte pe 29 noiembrie 2017.



In acest dosar, procurorii DNA au pus sechestrul asigurator pana la concurenta sumei de 127.547.366 lei, aproximativ 28,2 de milioane de euro, prejudiciul retinut in cazul liderului PSD. Masura a fost pusa pe toate bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea politicianului: un teren de aproape 3.000 de metri, hotelul Turris din Alexandria, un apartament situat in Turnu Magurele de 80 de metri patrati, doua masini (Skoda Superb si BMW X5) si mai multe sume de bani aflate in conturile lui Liviu Dragnea.