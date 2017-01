Dragnea consideră aberantă prevederea care care interzice deputatului să îşi reangajeze şoferul

Cum era de aşteptat, PSD- ALDE modifică orice lege care le stă în cale. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a trimis o solicitare pentru un punct de vedere procurorului general, Augustin Lazar, privind posibilitatea angajarii la cabinete a unor persoane sub riscul conflictului de interese, precum soferii, raspunsul fiind ca norma nu este reglementata, scrie Hotnews. Catalin Predoiu (PNL) a spus ca Parlamentul ar trebui sa dea o lege prin care practica sa fie reglementata.

Scrisoarea trimisa de Liviu Dragnea ca presedinte al Camerei Deputatilor a fost adresata procurorului general, Augustin Lazar. Liderul PSD invoca statutul parlamentarilor, care permite angajarea personalului la cabinetele parlamentare, dar si un articol din Codul penal, 301, care reglementeaza conflictul de interese in cazul rudelor sau a colaboratorilor. Mai exact, Codul penal interzice oferirea de foloase patrimoniale de catre un functionar catre rude sau catre persoane cu care s-a aflat in raporturi de munca in ultimii 5 ani.

Asta ar impiedica si angajarea/reangajarea lor la cabinetele parlamentare. Scrisoarea lui Liviu Dragnea se refera strict la persoanele cu care un parlamentar a avut relatii comerciale, nu si a rudelor, avand in vedere ca statutul interzice expres aducerea rudelor la cabinete. Raspunsul Ministerului Public nu a fost unul clar, Augustin Lazar spunand ca intelege preocuparea Parlamentului, "nicio precautie neputand fi apreciata ca excesiva", insa nu exista o norma generala in acest caz. "Aceasta problema nu a format, pana in prezent, obiectul unei interpretari subsecvente legii. (...) Fara a ne pronunta intr-o problema potential litigioasa, ca opinie a Ministerului Public, apreciem ca, in rezolvarea acesteia, vor trebui observate cu atentie atat raportul dintre norma speciala si cea generala, cat si cronologia normelor juridice incidente", a scris Augustin Lazar.

Dragnea a insarcinat Comisia juridica sa elaboreze un punct de vedere asupra acestui raspuns. Discutia a pornit chiar in prima sedinta a Biroului Permanent al Camerei pe care a condus-o Liviu Dragnea, el afirmand ca exista situatii cu potential conflict de interese in angajarea si reangajarea unor consilieri la cabinete.