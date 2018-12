Dragnea cere PSD să îl dea în judecată pe Iohannis pentru înaltă trădare

Războiul PSD-Iohannis se mută în Justiție! Liviu Dragnea le cere colegilor de partid plângere penală pe numele președintelui, pentru înaltă trădare. Liderul PSD vrea ca, imediat după Anul Nou, să fie depusă plângerea. Însărcinați cu această misiune: ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, deputatul Mircea Drăghici şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache.

,, Domnule Drăghici, Mircea Drăghici, împreună cu dl. Iordache, care este prieten la cataramă cu dl Iohannis și cu sprijinul de specialitate al d-lui Toader vă rog ca după Anul Nou să depuneți acea plângere'', a cerut Dragnea de la tribună



Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a arătat surprins de tema dictată de Liviu Dragnea.



,,Acum am aflat și eu și dacă dați drumul la bandă, are o nuanță pe care am reținut-o. Eu am auzit în sală ca și dumneavoastră atât si nimic mai mult'', a interpretat Toader



Șeful statului a fost însă ținta atacurilor mai multor lideri PSD în ședința Consiliului Național.

,, În Constitutia României scrie că președintele nu poate fi trimis în judecata decat pt înaltă tradare. În Constituție nu scrie ca președintele nu poate fi cercetat. De ce nu este chemat la anchetă Iohannis? Vorbim despre case luate cu japca și sute de mii de euro care, în loc să ajungă la statul român au ajuns familia Iohannis'',



O acuzație de înaltă trădare poate fi un argument forte pentru a declanșa o procedură de suspendare din funcție a președintelui. De-a lungul vremii însă atât liderii PSD cât și șeful partidului, Liviu Dragnea, au negat vehement un astfel de scenariu, în perioada în care România deține președinția Consiliului Uniunii Europene.