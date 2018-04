Dragnea, către Iohannis: "Declaraţia, violentă. Da, am o relaţie bună cu Netanyahu. E infracţiune?"

Liviu Dragnea îi dă o replică lui Klaus Iohannis în scandalul privind Ambasada României din Israel. Şeful PSD a spus că preşedintele este nervos şi a ieşit cu o declaraţie violentă. Mai mult, Dragnea a spus că nu trebuie să îi ceară acordul lui Klaus Iohannis, atunci când merge în vizită oficială într-un alt stat.

"Nu am plecat pe ascuns. Am discutat cu premierul Netanyahu ce am vorbit şi la o vizită precedentă, investiţii economice, investiţii în agricultură.. Eu nu am spus niciodată că eu sau Guvernul am decis că ambasada s-a şi mutat. Eu mă aştept de la preşedintele republicii, că aşa îşi spune, să se uite pe memorandum, unde scrie clar că este vorba despre intenţia de a muta ambasada. Preşedintele nici nu a vrut să vadă memorandumul, dar a ieşit cu o declaraţie violentă, auzit tot felul de alegaţii. Tot ce am făcut este să fac ce pot, cât pot, pentru România", a spus Dragnea, la Antena 3.

Şeful PSD a mai spus: "Da, recunosc, am o relaţie foarte bună cu premierul Netanyahu. Este asta o infracţiune? Dacă am relaţia bună, nu o am pentru mine personal".

"Nu am nevoie să îl informez pe preşedinte când merg într-o vizită. Când merge el la reuniuni nu cred că cere acordul Parlamentului", a mai susţinut Dragnea.