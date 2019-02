Dragnea bagă iar bugetul în ceaţă, marţi sau miercuri se lămureşte

Robert Negoiţă

Abia întors din vacanţă, Liviu Dragnea dă din nou peste cap programul bugetului. Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, a declarat liderul PSD i-a promis că vine la o întâlnire cu edilii, probabil marţi sau miercuri, după ce-şi formează o viziune asupra întregului buget.

După şedinţa Comitetului Executiv Naţional, Negoiţă a declarat că Liviu Dragnea va avea, marţi sau miercuri, o întâlnire cu membrii asociaţiei muncipiiilor, pentru a discuta nemulţumirile pe care edilii le au faţă de proiectul de buget.

"Am avut o discuţie în şedinţă. Mi-a promis domnul preşedinte Liviu Dragnea că va veni la o întâlnire cu Asociaţia Municipiilor. Mi-a spus că până mâine seară trebuie să aibă o viziune pe bugetul integral şi pentru că s-a discutat şi în şedinţă că anumite chestiuni sunt în neregulă fix pe partea pe care am discutat noi că este în neregulă şi că după ce are clar situaţia, marţi sau miercuri vom avea o întâlnire cu toţi colegii de la Asociaţia Municipiilor", a afirmat Negoiţă.

Negoiță a afirmat că nu ştie dacă se va amâna adoptarea bugetului în Guvern, preconizată a avea loc marţi. Primarii marilor oraşe, în frunte cu Gabriela Firea, Gheorghe Falcă, Emil Boc şi Liviu Negoiţă, sunt extrem de nemulţumiţi că Executivul nu le lasă la dispziţie bugete mai mari.

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, senatorul Mihai Fifor, a afirmat că "bugetul este o prioritate" şi că "astăzi, mâine, până la şedinţa de guvern, se va discuta în continuare, pentru că sunt lucruri foarte importante care trebuie analizate şi aşezate. "