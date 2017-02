Dragnea, avertisment către Iohannis: Ar fi bine să aibă temeri într-un termen rezonabil!

Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis ar trebui să aibă temeri în privința bugetului pe 2017 într-un termen rezonabil, astfel încât România să aibă în acest an buget, a declarat marți președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al social-democraților, scrie Agerpres.

El a arătat că a discutat cu premierul Sorin Grindeanu pe marginea întâlnirii de marți de la Palatul Cotroceni și a luat act ulterior și de declarațiile șefului statului pe marginea bugetului de stat pe 2017.

"E dreptul președintelui să analizeze, însă tot se găsesc motive să se întârzie publicarea bugetului. Această țară are nevoie de buget. Au mai avut o discuție în CSAT despre bugetul unor instituții, s-a convenit că nu sunt probleme de funcționare a acelor instituții. Bugetul a fost analizat în comisii, a fost adoptat de către Parlament. Eu cred în sustenabilitatea acestui buget. Am văzut și preocupările președintelui pentru că, nu-i așa, e bine să te arăți preocupat, în legătură cu creditele de angajament. Acele credite de angajament apasă într-adevăr bugetul următorilor ani, dar în sensul stimulării investițiilor. E vorba de credite de angajament pentru investiții care au și efect de multiplicare și generează și venituri suplimentare la buget și, bineînțeles și locuri de muncă. Deci bugetul este echilibrat, este sustenabil, s-a ținut cont de ceea ce am stabilit în campania electorală și am spus că 2% e pentru bugetul apărării, de a nu se depăși 3% deficitul bugetar și este echilibrat. Până la urmă, dacă are temeri președintele, ar fi bine să le aibă într-un termen rezonabil pentru că noi am vrea ca în acest an România să aibă un buget pentru că depinde de acest lucru funcționarea multor instituții și, până la urmă, dezvoltarea economică a acestei țări. Sigur că dacă se tot găsesc motive să se întârzie intrarea în vigoare a bugetului, atunci într-adevăr poate apar probleme", a afirmat Dragnea la Palatul Parlamentului.

Întrebat în legătură cu prognoza Comisiei Europene, potrivit căreia România va avea o creștere economică de doar 4,4 % și un deficit de 3,6% pe acest an, Dragnea a amintit că temeri din partea Comisiei au existat și în anii anteriori.