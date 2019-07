Dragnea, atacat de Dăncilă: Am fost izolată 6 luni la Palatul Victoria. Aveam interzis să vorbesc

Dancila vs Dragnea

Șefa PSD Viorica Dăncilă s-a dezis din nou de relația cu Liviu Dragnea, în cadrul disputelor din cadrul CEX-ului de marți, și l-a acuzat pe acesta că a ținut-o izolată la Palatul Victoria.

"Am dovezi despre relația mea cu Dragnea, dar credeți că e bine să ies public? Nu, pentru că nu am să vorbesc de rău un fost președinte. Am fost izolată șase luni în Guvern. Nu am avut voie să fac nimic. Nu mă acuzați că că am fost apropiată de Dragnea, pentru că nu eu am luat deciziile în partid. Eu eram izolată și aveam interzis să vorbesc cu colegii. Se plăteau bani de la partid ca să mă atace la TV", a declarat Viorica Dăncilă în fața colegilor din CEX.

Dăncilă a fost acuzată de Paul Stănescu că este "urâtă de români" din cauza asocierii cu Liviu Dragnea. Premierul a reacționat spunând că mergea în teritoriu cu Teodorovici sau Codrin Ștefănescu și primarii nu aveau voie să vorbească cu ea:

"Pe mine mă interesează să câștigăm alegerile, acest partid să se ridice. Eu nu am vrut funcția de premier. Am fost izolată la Palatul Victoria. M-am dus în teritoriu cu Eugen Teodorovici și Liviu Dragnea, cu Codrin Ștefănescu, le-au dat ordin primarilor să nu mai vorbească cu noi", a mai spus marți Dăncilă.

Viorica Dăncilă a fost întrebată la finalul Comitetului Executiv al PSD despre reproșurile aduse de ea însăși în ședință, și anume că a fost ținută izolată la Palatul Victoria și nu a avut voie să facă nimic, având interzis chiar și să vorbească cu colegii. De ce ați acceptat? - a fost întrebată Dăncilă.



„Aceste explicații le-am dat în forul statutar. Nu vreau să mă raportez la trecut, pentru mine important este prezentul. Am învățat din greșelile trecutului, dar cred că nu ne ajută dacă aducem în prim-plan lucrurile plăcute sau mai puțin plăcute”, a răspuns ea.