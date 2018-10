Dragnea asmute Antifrauda pe familia lui Gelu Diaconu

Gelu Diaconu, audiat la DNA

Fostul șef al ANAF, Gelu Diconu, prezintă un facsimil cu notă falsificată, sune el, în baza căreia a început controlul Antifraudei asupra familiei sale.

,, Cititi si vă cruciti! Ca să vedeti cum se pune problema in epoca lui Daddy! Au ajuns sa urmareasca familii intregi, daca vreunul dintre membri se opune regimului.

Nu verifica afacerea familiei, pentru ca nu prezinta risc fiscal si nu aveau cum s-o incadreze in niciun esantion de risc. In schimb, ca niste adevarati comisari ideologici, incearca sa intimideze intreaga familie'', scrie Diaconu pe pagina sa de Facebook.