Dragnea, anunț de ultimă oră privind bugetul și banii pentru primării

,,Comunitățile locale vor avea în 2019 cel mai mare buget din istoria României: circa 77 miliarde de lei, adică aproape jumătate din valoarea bugetului de stat (164,5 mld.). Aleșii locali vor păstra toate sumele încasate din impozitul pe venit și vor primi 11 miliarde de la Guvern, din cotele de TVA'', anunță Dragnea pe Facebook.

UPDATE Primarii s-au întâlnit la Guvern cu premierul Viorica Dăncilă pentru a discuta despre bugetele administrației locale. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că în acest moment Primăria Capitalei pierde bani. De asemenea și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a spus că se pierd bani la municipalitățile locale.

La ieșirea de la negocierile de la Guvern, primarii de municipii au recunoscut ceea ce Liviu Dragnea posatse ăe contul personal e Facebook: vor reține 60% din încasări.

”Vreau să mulțumesc pentru faptul că doamna prim-ministru și domnul Teodorovici, împreună cu domnul Vâlcov, ne-au primit la guvern. Aș vrea să prezint câteva dintre concluzii: față de anul 2017, când autoritățile locale primeau 41,7% din impozitul pe venit, odată cu scăderea de la 16% la 10% ar trebui să primim peste 60%. Doamna premier a înțeles (...) Dânșii au înțeles și în cursul zilei de astăzi ne vor da un răspuns. Noi vrem ca ponderea veniturilor pentru autoritățile locale să fie la nivelul anului 2017. Atenție, ponderea, nu suma efectivă. Pentru că salariile au crescut, ajutoarele sociale au crescut, toate au crescut”, a spus Robert Negoiță.

Firea a explicat că n-ar dori ca în acest moment cetățenii Capitalei să ajungă să fie pedepsiți pentru disputele politice.

”În ceea ce privește Primăria Capitalei, noi pierdem aproape 80 de milioane de euro, exact când trebuie să plătim creanța ELCEN de 230 de milioane de euro, începem construirea orașului metropolitan din fonduri proprii, când avem o mulțime de proiecte, Capitala pierde bani.

I-am explicat doamnei prim-ministru că deși Bucureștiul pare un oraș mare, cu buget mare, atunci când încep cheltuielile ne dăm seama că banii sunt foarte puțini.

Doamna premier a notat și așteptăm ca după ședința de Guvern să ne dea vestea cea bună. N-aș vrea să ne simțim pedepsiți. Primăria Capitalei pierde bani, din păcate.”, a declarat Gabriela Firea.

"E adevarat ce spune dna primar general, s-a luat un procent din bugetul municipalitatii si a fost redistribuit la sectoare. Un alt aspect, noi am solicitat recuperarea la ce am pierdut in 2017. In clasa a 4 a am invatat cum se fac procentele. Noi ar fi trebuit sa avem 67 la suta pentru a recupera pierderile din 2017, pondere in buget, nu suma totala. 77 miliarde in 295 mie nu-mi da 45 la suta, ci 20 %. Cnd o sa ajungem la 30 din cei 295... Noi nu suntem niste fraieri care nu stiu cifrele, legile sau cum circula banii", a completat Robert Negoita.

"Cifra pe care a scris-o Liviu Dragnea si pe care ne-a zis-o si reprezentantul Guvernului am refuzat-o", a precizat Gheorghe Falca.

Președintele PSD Liviu Dragnea a scris, miercuri, pe Facebook, că primăriile vor opri 60% din încasări, așa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la județ, din care 20% se vor întoarce la aceleași primării pentru echilibrare.

Reprezentanții administrațiilor locale au precizat, după întâlnirea cu premierul României, referitor la postarea lui Liviu Dragnea în care anunță măsurile propuse primarilor in ceea ce priveste bugetul, ca procentele anuntate de presedintele PSD nu sunt cele solicitate si dorite de primari.

"67 % a fost propunerea AMR,nu 60%. Nu am vazut nicio referire in postare ca primaria Capitalei pierde. (..) Ne va fi foarte greu sa platim creanta Elcen ca sa nu mai fie probleme cu apa calda in Bucuresti. Aici e lovitura, la termoficare", a declarat Gabriela Firea.

,, Niciun județ nu va avea mai puțin de 400 lei/locuitor, față de doar 250 anterior, și nicio primărie nu va avea mai puțin de 1.200 lei/locuitor față de doar 750 lei înainte. Primăriile vor opri direct 60% din încasări, așa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la județ, din care 20% se vor întoarce la aceleași primării pentru echilibrare'', mai precizează Dragnea.

Dragnea vine cu vești bune și pentru bucureșteni

,,Si bucureștenii vor avea mai mult decât înainte. Va avea loc o descentralizare a finanțelor, aleșii locali vor prelua o serie de cheltuieli din sarcina Guvernului, dar tot vor rămâne cu 9 miliarde mai mult decât aveau înainte'', promite Dragnea .

În final, Dragnea îi îndemnă pe primari ,,să fie mai responsabili față de cetățeni, să manifeste mai multă chibzuință la cheltuielile curente și să aloce mulți bani pentru investițiile așteptate de comunitate.''