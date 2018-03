Dragnea anunță noua prioritate a PSD: modificarea legilor serviciilor de informații

Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat înființarea unei comisii parlamentare cu scopul de a modifica legislația privind securitatea națională.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al social-democraţilor, a anunţat luni că săptămâna viitoare va fi înfiinţată, cel mai probabil, o comisie parlamentară specială pentru modificarea legislaţiei privind securitatea naţională.

În acest sens au fost desemnaţi doi coordonatori - Gabriel Vlase şi Claudiu Manda.

"Am vorbit despre un proiect de modificare a legislaţiei privind securitatea naţională. Aşa cum am anunţat, am desemnat doi coordonatori din partea PSD - Gabriel Vlase şi Claudiu Manda. Decizia noastră politică, pe care o vom discuta şi sperăm să obţinem acceptul şi colegilor de la ALDE, să înfiinţăm o comisie specială - ca şi termen realist săptămâna viitoare, miercuri, să înfiinţăm această comisie specială pentru a porni acest proces de modificare a legislaţiei privind securitatea naţională", a declarat Dragnea, la finalul BPN al PSD.

Potrivit preşedintelui PSD, o altă temă de discuţii în Biroul Permanent Naţional de luni s-a referit la legile Justiţiei.

"Am vorbit despre legile Justiţiei care, teoretic, trebuie să intre astăzi în vot final la Senat. (...) După care, probabil, din ce am auzit, PNL şi USR vor ataca din nou la CCR, probabil vor uza de acest drept. Şi, după demersul ăsta, dacă contestaţia va fi respinsă, le vom trimite la promulgare", a detaliat liderul PSD.