Dragnea anticipează ample proteste anti-Iohannis

Liviu Dragnea a declarat duminică seara că protestul din faţa Palatului Cotroceni se va rostogoli ca un ''bulgăre de zăpadă''. Potrivit liderului PSD, sunt şanse foarte mari să înceapă proteste din ce în ce mai mari în judeţe împotriva preşedintelui României Klaus Iohannis.

''Ceea ce se întâmplă în faţa Palatului Cotroceni va fi ca un bulgăre de zăpadă, se va rostogoli ca un bulgăre de zăpadă. Nu am niciun plan, dimpotrivă, am cerut tuturor colegilor în continuare să încerce să calmeze membrii PSD şi simpatizanţii PSD, dar ceea ce am primit ca şi informaţii în seara asta, după ce oamenii au ieşit în faţa Palatului Cotroceni, este foarte multă revoltă şi vor antrena, s-ar putea să antreneze din ce în ce mai mulţi oameni'', a spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a precizat că PSD nu are legătură cu protestele de duminică.