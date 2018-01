Dragnea: ”Am încredere că doamna Dăncilă va menține relațiile cu Parlamentul și coaliția”

Șeful Camerei Deputaților Liviu Dragnea este încrezător că noul executiv, condus de Viorca Dăncilă, va performa și că va menține o relație mai bună cu Parlamentul și coaliția de guvernare.

”Este o majoritate de peste 60% care dă toate condițiile și dă încredere. Doamna Dănicilă va avea sprijinul Parlamentului și coaliției de guvernare și am încredere că va menține relațiile cu Parlamentul și coaliția de guvernare”, a spus Liviu Dranea.

Liviu Dragnea a mai adăugat că în prima ședință de Guvern, membrii cabinetului Dăncilă vor adopta ”măsuri importante”.

”Vor avea ședință de guvern mâine în care vor adopta una două măsuri importante. Sunt sigur că va sta la guvernare până în 2020. Va implimenta programul de guvernare, va cere sprijin, va spune unde spunt probleme. Cred că va fi o relație firească”, a precizat șeful PSD.

Liviu Dragnea a mai dezvăluit că ministrul Economiei a câștigat încredea colegilor parlamentari.

”Am încredere în ministrul economiei. are o experiență serioasă. Colegii parlamentari cu care am vorbit au încredere în el. Este foarte bine ca toți să-și ia în serios protofoliul de ministru. Sper ca toți să performeze!”, a punctat Dragnea.



”Am vorbit cu ministrul Educației și m-am uitat cu foarte mare atenție în C.V.. El a făcut facultatea de electronică, nu oricine putea să facă o facultate de electronică. Am încredere că va face tot ce și-a propus!”, a declarat șeful Camerei Deputaților și despre ministrul Educației.





Despre Vicepremierul care va avea datoria să implementeze parteneriatele strategice cu UE, președintele PSD a afirmat că era necesară o asemenea funcție în Guvern.

”România are mai multe parteneriate strategice, iar aceste parteneriate nu au atins potențialul pentru România. Este nevoie de un om care să se ocupe de aceste parteneriate”, a mai spus.