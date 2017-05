Dragnea: Am făcul legea salarizării cu Lia Olguța Vasilescu și cu un alt oltean

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, la Craiova, ca a facut Legea salarizarii unitare cu Lia Olguta Vasilescu si "un alt oltean, Darius Valcov, fost ministru de Finante", sustinand ca este o lege care pune in practica ceea ce partidul spunea in campania electorala.

"Vreau sa vorbim despre Legea salarizarii pe care am facut-o cu Olguta Vasilescu si cu un alt oltean, Darius Valcov, fost ministru de Finante. E o lege care pune in practica ceea ce spuneam in campania electorala, ca avem capacitatea si obligatia sa incheiem perioada in care romanii au fost platiti cu salarii de mizerie in tara lor", a spus Liviu Dragnea, potrivit Hotnews.ro.

Dragnea a facut aceste declaratii la Conferinta Extraordinara a PSD Dolj, la care au participat aproximativ 3.000 de persoane. La sfarsitul lunii aprilie, Dragnea declara ca Darius Valcov a lucrat la programul de guvernare si ca este un om "foarte bine pregatit", in care are incredere.