Dragnea admite posibila suspendare a plăților la Pilonul II

Proiectul de lege care prevede suspendarea plăţilor pentru pensiile administrate privat din Pilonul II a fost introdus din greşeală în programul legislativ al Guvernului, a spus luni preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu.

Potrivit proiectului de lege respectiv, Guvernul României vrea să suspende plata contribuţiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - în perioada 1 iulie – 31 decembrie.

Totodată, proiectul vizează o contribuţie fixă de 84 lei în primul an, care ar urma să crească anual până la 125 lei in cinci ani. Această contribuţie ar urma să fie dedusă din impozitul pe venit. În plus, proiectul prevede o contribuţie a angajatorului egală cu a angajatului şi dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei - 50, 25 sau 10 angajaţi.

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a afirmat duminică că această propunere este făcută de CNSP, dar nu este de acord cu ea, iar această măsură nu va fi aplicată.