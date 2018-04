Dragnea acuză companiile străine pentru creșterea prețurilor, dar firma fiului său scumpeşte carnea

Dragnea acuză companiile străine pentru creșterea prețurilor, dar firma fiului său a scumpit carnea

PSD a crescut pensiile și salariile, dar companiile străine profită de acest paradis economic mărind prețurile și dinamitând inflația. Această teorie halucinantă, rostită cu aerul și gravitatea unei teoreme care va candida la Premiul Nobel pentru economie, a fost enunțată joi seara, în prime-time, de președintele celui mai mare partid din România.

Dragnea a încercat, astfel, să explice cum de a ajuns inflația la aproape 5% sub guvernarea PSD: „E vorba de unele politici de cartel făcute de unii operatori economici cu capital străin în România. Deci, nu e din cauza Guvernului. Noi importăm 70% din UE şi constatăm că aici au crescut prețurile la bunurile pe care le importăm. Sigur că am constatat că aceste companii cu capital străin, când au văzut că veniturile românilor cresc – şi salarii, şi pensii, şi-au zis hai să mărim şi noi preţurile”.



Așadar, inflația n-are nicio legătură cu politicile PSD. Sunt de vină străinii!



Desigur, moderatorul emisiunii n-a avut inspirația să-l întrebe pe Liviu Dragnea ce a făcut firma fiului său în timp ce companiile străine creșteau prețurile artificial pentru a-i jecmăni pe români.



SC Ferma Salcia SA, unde fiul lui Liviu Dragnea deține 90% din acțiuni, se ocupă cu creșterea porcilor și are 12 magazine de desfacere a preparatelor din carne de porc în Teleorman, Olt și București.



Pentru că Ferma Salcia SA (Romcip, după vechiul nume) livrează preparate din carne și către instituții finanțate din bani publici (de exemplu Grădiniția Nr.6 din Alexandria), am putut vedea, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cum au evoluat prețurile practicate de firma lui Dragnea în ultimul an.



Au crescut și la domnul Dragnea: în februarie 2017, Ferma Salcia a vândut cremwusti de porc către Grădiniția Nr.6 din Alexandria la prețul de 12.84 lei kilogramul. În martie, prețul a crescut la 13.48 de lei, iar în septembrie tot Grădiniția Nr.6 a cumpărat de la firma lui Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, cremwusti de porc (hrană sănătoasă pentu copii!) la prețul de 14.16 lei per kilogram. Așadar, o creștere de 1.32 de lei pe kilogram în numai câteva luni: aproximativ 10 %! A crescut și prețul la carne tocată, cu circa 7 %.



