Dragnea a trecut la fapte, în cazul tinerei cu scleroză multiplă. Ce document a postat pe Facebook

Liviu Dragnea a făcut un gest pentru veni în ajutorul tinerei bolnave de scleroză multiplă, care rămâne fără ajutorul de handicap, după ce a scris o carte de poezii pentru care a obţinut 260 de lei, dar statul nu permite cumularea celor două venituri. Astfel, şeful PSD a postat pe pagina sa de Facebook un document ce cuprinde amedamente la Legea Pensiilor, prin care ar urma să fie posibill cumulului pensiei cu veniturile din activități independente (drepturi de autor, creații artistice etc).

Iată postarea lui Liviu Dragnea:

"Pentru a corecta o lege total greșită și a reglementa posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile din activități independente (drepturi de autor, creații artistice etc), am depus astăzi un amendament la proiectul de lege privind completarea Legii pensiilor, proiect ce se află în dezbaterea Comisiei de Muncă a Camerei Deputaților și care va fi dezbătut în ședința de săptămâna viitoare", a scris Dragnea, pe Facebook, postând şi o fotografie a documentului.

Laura Florescu, o tânără bolnavă de scleroză multiplă, acuză că va rămâne fără pensia de invaliditate pentru că primit 230 lei după ce a publicat un volum de poezii.

"În 2014 am început să iau pensia de hadicap, care iniţial a fost 300 de lei, apoi 450, iar acum 520 de lei. Cealaltă problemă este cu ajutorul de handicap pe care îl iau din 2013. Din 2013 până în 2016 am avut gradul II de handicap. Pe atunci eram mai bine. Din 2016 îmi apăruseră parezele, eu am pareză pe partea stângă în faţă şi anul acesta am mai descoperit patru. Deci trăiesc cu cinci pareze. Zâmbesc numai cu jumătate de gură. A scăzut gradul de handicap de la II la III după cinci ani de grad II. (..) La mine pe scrisoare scrie că pot să merg neajutată mai puţin de 500 de metri. Lor li s-a părut că m-am vindecat şi anul acesta primesc iar decizia cu 39 de lei pe lună. Eu cred că absolut nimeni nu citeşte scorurile de pe acte. Nu există niciun neurolog în comisie. Sunt doar medici de familie şi generalişti acolo, care habar nu are ce înseamnă boală neurologică", a declarat Laura Florescu, sâmbătă, pentru MEDIAFAX.

Femeia a povestit că a scris un volum de poezii în 2015, iar după ce cartea a fost publicată a primit 230 lei. Recent, a primit o înştiinţare referitoare la veniturile încasate.

"Pentru că am publicat cartea aia, am primit că am venituri ilicite, pentru că eu nu am drept de muncă. Am primit 230 de lei pe carte. Nu înţeleg ce o să îmi oprească, pentru că nu înţeleg ce scriu ei. Ori taie pensia de 520 de lei, ori se cumulează ceva din pensia mea. Habar nu am despre ce este vorba şi nimeni nu poate să explice pentru că nimănui nu s-a întâmplat aşa ceva în nici 1.000 de ani. De la stat primesc 520 de lei, plus 39 lei ajutor de handicap”, a mai spus tânăra. Ministerul Muncii a anunţat, luni, că Laura Florescu are posibilitatea contestării deciziei în instanţă.

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cumulul pensiei de invaliditate gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire, cu venituri de natură profesională, nu este permis şi conduce la suspendarea plăţii pensiei pe perioada cumulului şi la recuperarea drepturilor încasate necuvenit. Această interdicţie cu privire la veniturile realizate din drepturi de autor a fost introdusă prin Legea 263 din 2010.