Dragnea a dezvăluit culisele nominalizării lui Sevil Shhaideh ca premier. Când i-a venit ideea

Dragnea și Sevil Shhaideh

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seară, la o emisiune TV, că ideea de a o propune prim-ministru pe Sevil Shhaideh i-a venit în campania electorală, iar acesteia i-a spus luni, când a chemat-o la el acasă, împreună cu soţul.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seară, la o emisiune TV, că ideea de a o propune prim-ministru pe Sevil Shhaideh i-a venit în campania electorală, iar acesteia i-a spus luni, când a chemat-o la el acasă, împreună cu soţul.

Dragnea a susţinut că nu a mai spus nimănui şi că dacă ar fi făcut public numele "până acum vedeam reporteri prin Siria printre bombe, spunând că soţul ei este şeful serviciilor secrete ale lui Bashar Al-Assad".

Preşedintele PSD a susţinut că a luat în considerare posibilitatea deoarece ştia de existenţa Legii 90/2001 care ar putea să-l împiedice să ceară funcţia de prim-ministru pentru sine.

Liviu Dragnea a explicat apoi circumstanţele în care i-a propus lui Sevil Shhaideh să preia conducerea viitorului guvern al PSD, potrivit News.ro. "Am aşteptat până duminică, când am văzut că Avocatul Poporului nu a atacat legea (Legea 90/2001 - n.red.). Am sunat-o duminică după-amiază şi am rugat-o să ne vedem luni. A venit acasă la mine, cu soţul, i-am spus. În final, a fost de acord, categoric asigurând-o de tot sprijinul meu şi implicarea mea", a spus Dragnea la Antena3.

El a spus că a trebuit să păstreze discreţia asupra intenţiei sale deoarece, în caz contrar, Sevil Shhaideh ar fi fost supusă unui dur atac mediatic.