Dr. Streinu Cercel: 80% dintre persoanele care s-au tratat de hepatita C rămân cu virusul în sânge

Managerul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, Adrian Streinu Cercel, a declarat, luni, că peste 80% dintre persoanele care s-au tratat de heptatita C rămân cu virusul replicativ în sânge şi doar 20% dintre acestea reuşesc să se vindece spontan.

Afirmaţia medicului a fost făcută în contextul lansării unei campanii naţionale de testare gratuită pentru hepatita C, prin recoltare de salivă, scrie Mediafax.

„Este o campanie cu teste rapide din salivă, practic, nu facem nicio înţepătură, este nedureroasă. Aceste probe au la bază detactarea anticorpilor împotriva virusului hepatitic C. Lumea trebuie să ştie că acest test, care este de screening nu este un test care pune diagnosticul cu infecţia cu virusul hepatic C, ci arată că pacientul a trecut prin această infecţie, fără să spună dacă pacientul s-a vindecat sau nu. Noi ştim, din date de cercetări ştiinţifice, că 20% dintre persoanele care au trecut prin infecţia cu hepatita C se vindecă spontan, dar 80% din ele rămân cu virusul replicativ în sânge. Din momentul în care se găsesc anticorpii HCV pozitivi, persoana trebuie să se ducă către boli infecţioase sau gastroenterologie pentru a stabili dacă este sau nu în fază viremică”, a declarat prof.dr. Adrian Streinu Cercel, în contextul lansării campaniei naţionale de testare pentru hepatita C.

Campania, care a început luni, este una stradală, iar 10.000 de persoane se vor putea testa gratuit pentru depistarea virusului hepatic C. Campania începe în Bucureşti şi se va desfăşura în toate marile oraşe din ţară, printre care Constanţa, Craiova, Timişoara, Braşov, Târgu Mureş, Iaşi sau Galaţi.Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în România, prevalenţa infecţiei cu virusul hepatic C este de 3.3%, una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Astfel, în momentul de faţă, există aproximativ 650.000 de români cu HCV.

„În momentul de faţă, infecţia cu hepatia C este una care poate să fie vindecată cu scheme terapeutice orale, adică, pastile, iar beneficiul ajunge să fie peste 90% de vindecare. (...) Lumea trebuie să ştie, că odată vindecaţi, nu înseamnă că nu se mai pot infecta. Virusul se transmite foarte "plăcut", prin tatuaje, piercinguri, prin contact sexul neprotejat, prin utilizarea de droguri cu administrare intravenoasă. Am făcut o evaluare pe un lot, care işi administra drogurile intravenos şi peste 98% dintre ei erau infestaţi cu virusul hepatitic”, a adăugat prof. dr. Cercel.

Campania de testare se derulează cu sprijinul Ministerului Sănătăţii. Astfel, Florian Bodog a explicat că urmează să se lanseze o campanie naţională de screening pe fonduri europene.