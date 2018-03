Dr. Oz: Cum să scapi de burtă în 30 de zile

Dr. Oz promite că în 30 de zile poţi avea abdomenul plat la care visezi. Trebuie doar să ai grijă la ce mănânci. Iată ce recomandă.

Lista de cumpărături



Mai întâi mergi la cumpărături şi ai grijă să pui în coş aceste alimente:

• carne de pui

• carne de curcan

• ouă

• orez brun

• fulgi de ovăz

• legume cu frunze verzi (spanac, salată verde, etc.)

• fasole

• mere

• fructe de pădure proaspete sau congelate

• ananans

• ghimbir

• oleaginoase crude (nuci, alune, migdale, caju, seminţe de in, etc.)

Reţetă anti-balonare



Ca să ai un abdomen plat trebuie să elimini balonarea şi constipaţia. Pentru asta ai nevoie în fiecare dimineaţă de un “cocktail” bogat în fibre şi enzime digestive.

Acesta va conţine: o ceaşcă cuburi de ananas, o jumătate de pară feliată, o linguriţă ghimbir ras, o linguriţă seminţe de in, o ceaşcă de apă. Ingredientele se pun împreună în blender şi se amestecă până se formează un suc mai gros. Este modul ideal de a-ţi începe ziua.

Sursa: unica.ro